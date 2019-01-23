اقتصادية رأس الخيمة تعالج 1299 من شكاوى وتظلمات المتعاملين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشفت لجنة الشكاوى والتظلمات في اقتصادية رأس الخيمة عن أنها تلقّت 1299 شكوى من المتعاملين خلال 2018، وتمت معالجتها بنسبة 100%. وتتولى اللجنة النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الميعاد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، وتصدر قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.

وأكد رئيس اللجنة القاضي إيهاب القوني المستشار القانوني المنتدب لدى الدائرة وعضو لجنة التشريع بالإمارة، أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين، وقامت بتطبيق الجدول الجديد على المخالفات القديمة وغير المسددة، كون ذلك أفضل للمخالفين، حيث جاءت قيم المخالفات فيه أقل من الجدول السابق الصادر عام 2016.

وتقوم الدائرة باستقبال شكاوى وتظلمات المتعاملين عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال الحضور الشخصي للدائرة، كما يتاح للشخص الشاكي الحصول على استشارات قانونية ضمن خدماتها الإلكترونية أو من خلال الحضور الشخصي.