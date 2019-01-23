«إعمار» تواصل إنشاء 5 جسور جديدة لتسهيل الوصول إلى «دبي مول»

المصدر: دبي - البيان

قطعت «إعمار» أشواطاً مهمة في مشروع إنشاء 5 جسور جديدة تعزز سهولة الوصول إلى «دبي مول» وسلاسة الحركة المرورية المؤدية إلى أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم. ومن المقرر افتتاح الجسور في فبراير لربط «دبي مول» باتجاهي كل من شارع الدوحة وشارع المركز المالي.

وتعتبر الجسور جزءاً من مشروع توسعة زعبيل في «دبي مول»، ويجري تنفيذ الأعمال الإنشائية فيها من قبل «إعمار» وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات. ويبلغ طول الجسور المحمولة 1.78 كيلومتر بمساحة إجمالية للسطح تصل إلى نحو 15 ألف متر مربع. ويصل طول أكبر الجسور إلى 765 متراً، في حين تتراوح أطوال الجسور الأربعة الأخرى بين 120 و582 متراً، وهي مدعمة بأكثر من 580 خرسانة ذات أقطار متنوعة لتعزيز ثباتها ومتانتها.

وتمت عمليات الإنشاء والتجميع المسبق لأسطح الجسور في القوز، وتم تنصيبها على الأعمدة لتسريع الانتهاء من بنائها، في حين سيتم استكمال شبكة الروابط الفولاذية في الموقع. وتم رفع الأسطح إلى موقعها باستخدام الرافعات الثقيلة، وسيتم بعد ذلك تعزيزها بالأسفلت ووضع التشطيبات النهائية. ويجري تنفيذ الجسور بدعم من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في ساعات الصباح الباكر للحد من تأثير العمل على حركة المرور.

وستكون سلسلة الجسور الجديدة الثالثة من نوعها لتسهيل حركة الزوار في «وسط مدينة دبي»، حيث افتتحت «إعمار» فعلياً جسراً يربط بين محطة «مترو دبي» يرتبط أيضاً بجسر آخر يصل إلى «العنوان بوليفارد». وسيساهم مشروع توسعة زعبيل في إثراء الخيارات المتاحة لزوار «دبي مول» عبر باقة جديدة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.

واستقبل «دبي مول» أكثر من 80 مليون زائر سنوياً في كل من الأعوام الأربعة الماضية، وهو أبرز الوجهات التي طورتها «إعمار مولز» التابعة لشركة «إعمار العقارية». ووفقاً لتقديرات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، فإن نحو 98 % من الزوار القادمين إلى المدينة يزورون «دبي مول» للتسوق أو الاستمتاع بمرافقه الترفيهية المتنوعة مثل «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» و«فيرتشوال رياليتي بارك» و«كيدزانيا».