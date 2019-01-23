55 شركة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

نظمت جمارك دبي ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 الحفل الثالث لتكريم 15شركة جديدة بمناسبة انضمامها إلى عضوية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتسلمها شهادات مشغلين اقتصاديين معتمدين، ليصل إجمالي أعضاء البرنامج إلى55 شركة. حضر حفل التكريم الذي أقيم أمس في متحف الاتحاد بدبي أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي وعدد من المسؤولين الحكوميين، والشركات الأعضاء في البرنامج.

ويشهد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد منذ انطلاقه رسمياً تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك تطوراً ملموساً في استقطاب أعضاء جدد، وتوقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أعضاء في البرنامج العالمي، كان آخرها خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الإمارات والصين في ديسمبر 2018، بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، كما وقعت الإمارات في يوليو 2017 اتفاقية اعتراف متبادل مع كوريا الجنوبية، وفي نوفمبر من نفس العام تم توقيع خطة عمل مع السعودية.

وضمت قائمة الشركات الجديدة: يو بي اس جلف- موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات- بولوري لوجيستيكس 3 أفرع- شركة الشحن الحديث 3 أفرع- دبي اكسبريس- دبي إكسبرس -فرايت ووركس- أعمال الشحن 3 أفرع- حديد الإمارات.

وأفاد أحمد محبوب مصبح أن نسبة البيانات الجمركية المنجزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي ارتفعت إلى 34 % من إجمالي عدد البيانات الجمركية لدائرة جمارك دبي في 2018، مقارنة مع نسبة 23 % في العام 2017، متوقعاً أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 50 % بحلول العام 2020 وفق خطة الدائرة.

وقال: نتطلع إلى أن يسهم البرنامج بشكل كبير في الجهود المتكاملة محلياً ووطنياً من أجل ريادة معرض إكسبو 2020 وصنع التاريخ في هذا الحدث العالمي، وبمواكبة هذا الحدث العالمي الفريد تعتزم دبي استضافة المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 2020، مشيراً إلى أن البرنامج الذي يمثل أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة لعب دوراً أساسياً في تبوؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك للتنافسية العالمية، كما فازت جمارك دبي عن البرنامج بدرع ابتكار العام 2017 في مجال (التسويق وتمثيل الدولة في الخارج) بمؤتمر وجائزة أفكار الإمارات في دورتها السادسة.