«سراج باور» تعزز حضورها في سوق الطاقة الشمسية بالإمارات عبر أبوظبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت شركة سراج باور لحلول تمويل وإنشاء وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المباني أمس دخولها سوق أبوظبي عبر توقيع أولى اتفاقياتها للتأجير التجاري في الإمارة مع شركة هيبورث لحلول الأنابيب البلاستيكية؛ حيث تنص الاتفاقية على قيام «سراج باور» بتركيب وتمويل وتشغيل نظام طاقة شمسية باستطاعة 1.16 ميجاواط على اثنتين من منشآت هيبورث في أبوظبي وفق عقد تأجير أجله 20 عاماً، وبما يغطي نحو 25% من احتياجات المنشآت إلى الكهرباء، ويحول دون إطلاق 1.100 طن من الانبعاثات الكربونية خلال العام الأول للتشغيل.

وتتمتع أبوظبي، مدعومة بمبادرة مصدر التي تم إطلاقها قبل ما يزيد عن 12 عاماً، بمكانة عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية، وجاءت الدورة الأخيرة من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» لتعزز مكانة الإمارة كلاعب عالمي بفضل المشاريع العملاقة التي طورتها «مصدر» بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي في أنحاء مختلفة من العالم. وأشار رئيس دائرة الطاقة إلى أن أبوظبي استثمرت مبلغ 8 مليارات درهم في مجال الطاقة المتجددة حتى الآن. وفي حين كانت المشاريع الضخمة محور تركيزها، إلا أنها نجحت بتطوير إطار تنظيمي وبيئة تنافسية عززت إطلاق المزيد من الحلول التجارية والصناعية صغيرة الحجم في السوق.

وقال لوران لونجي، الرئيس التنفيذي لشركة سراج باور: يسعدنا أن نستهل العام الجديد بإبرام أولى صفقاتنا للطاقة الشمسية في أبوظبي، بعد نجاحنا في توفير حلول الطاقة الشمسية فوق أسطح أهم المنشآت في دبي العام الماضي.

وتعكس هذه الخطوة التوسعية الهامة مدى تنامي الطلب على الطاقة الشمسية في الإمارة من جهة، ومدى التزامنا بالمساهمة في نشر حلول الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني والمنشآت في الدولة من جهة أخرى، وذلك في إطار سعينا لدعم الجهود الطامحة التي تبذلها الإمارات لتحقيق المزيد من أهداف الاستدامة. وأضاف أننا نلمس زخماً إيجابياً واضحاً في السوقين المحلية والإقليمية، مع إقبال كبير على الطاقة النظيفة في القطاع الخاص، ما يمهد الطريق كي نواصل توفير حلولنا وفق نموذجنا المبتكر والفريد للتأجير في مختلف القطاعات، الأمر الذي يثمر في نهاية المطاف عن تنمية أعمالنا«.