رأس الخيمة تدشّن أعلى حلبة تزلج في متنزه منصة المشاهدة بجبل جيس

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن افتتاح أول «حلبة للتزلج» في متنزه منصة المشاهدة في جبل جيس المطلة على السلسلة الجبلية الخلابة في الإمارات، لتعزز محفظتها الزاخرة بالمغامرات والنشاطات الترفيهية المستمرة، حيث تحتضن قمة جبل جيس مغامرة «جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم».

وتعد «حلبة التزلج» في متنزه منصة المشاهدة في جبل جيس التي تحتضن الحديقة 7 منصات مشاهدة تضم 12 منظاراً تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة أجمل المناظر والإطلالات على الخليج العربي من جهة، وعلى الوديان المنتشرة في سلسلة جبال الحجر من جهة أخرى، من ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر.

وتمنح تجربة حلبة التزلج تجربة استثنائية بإطلالة رائعة على المنطقة التي تنضح بالجمال الطبيعي الشتوي الأخّاذ، والاستمتاع بالموسيقى، وتمكنهم من التقاط صور رائعة لنشرها على حساباتهم في إنستغرام مع خلفية طبيعية في غاية الجمال، ضمن المشاريع الجديدة التي تعتزم إمارة رأس الخيمة افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وتفتتح حلبة التزلج أبوابها يومياً (عدا الاثنين والثلاثاء) حتى مارس بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وتبلغ تكلفة دخول الشخص الواحد 45 درهماً للتزلج لمدة 30 دقيقة شاملة حذاء التزلج، وتتوافر بطاريق التزلج لمساعدة المبتدئين للحفاظ على توازنهم أثناء التزلج، ويمكن الحصول على التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني toroverdeuae.com أو لدى الوصول إلى متنزه منصة المشاهدة في جبل جيس.

ويرتفع متنزه منصة المشاهدة في جبل جيس إلى مقربة من القمة الأعلى في الإمارات، ويمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات متكاملة على سلسلة جبال الحجر التي تشكلت منذ أكثر من 70 مليون سنة، وتتربع شامخة على ارتفاع نحو 2000 متر عن مستوى سطح البحر، ويعد متنزه منصة المشاهدة في جبل جيس مكاناً مثالياً لمشاهدة مرتادي «جبل جيس فلايت»، ومتابعة عشاق مغامرة «جبل جيس فيا فيراتا» والتزلج على الجليد.

وتقدم منصة المشاهدة المشروبات الساخنة والمرطبات المنعشة في شاحنات الأطعمة «بورو إكسبريس» و«ميوز كافي»، ويفتتح المتنزه أبوابه يومياً بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، وتبلغ تكلفة الدخول 20 درهماً لكل سيارة لمدة ساعتين (موقف خاص)، و5 دراهم للشخص الواحد (مواقف عامة).