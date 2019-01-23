معدلات التضخم في أبوظبي تختتم 2018 بأدنى مستوى في عام

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ عبد الحي محمد

سجل معدل التضخم لأسعار المستهلكين بأبوظبي أدنى مستوياته في عام، حيث بلغت معدلات التضخم في شهر ديسمبر من العام الماضي 1.2% مدعوماً باستمرار تراجع أسعار وإيجارات المساكن والوقود، وفقاً لتقرير أصدره مركز الإحصاء في أبوظبي.

وكشفت البيانات الواردة في التقرير أن التضخم بدأ عام 2018 في أبوظبي مسجلاً أعلى ارتفاعاته خلال أعوام 2016 و2017 و2018 حيث بلغ 4.7% بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلا أن هذا الارتفاع تراجع إلى 2.7% خلال مارس ثم ارتد للارتفاع ليصل إلى 4.1% خلال أغسطس ثم عاود الانخفاض ليصل إلى 2.1% خلال نوفمبر ويختتم عام 2018 بتسجيل أدنى انخفاض له خلال العام الماضي.

وعلى مستوى عام 2018، كشف التقرير أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 3.3% خلال العام الماضي ليبلغ الرقم القياسي 111.6 % مقارنة مع عام 2017 التي بلغ فيها الرقم القياسي 108.1 %.

وتناول التقرير مساهمة مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها اثنتا عشرة مجموعة، مشيراً إلى أن مجموعة «النقل» ساهمت بنسبة 35.8% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 8.4%، تلتها مجموعة «الملابس والأحذية»، التي ساهمت بنسبة 31.5%، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 20.8%. كما ساهمت مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 15.9% من معدل الارتفاع، حیث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 12.5%.

وساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» في تخفيض معدل التضخم بنسبة 37.6% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، وذلك نتيجة لتراجع معدل أسعار مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 3.6%.

وارتفعت معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 2.7% خلال 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال 2018 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة فزادت بنسبة 3.8%، كما أثّر في ذات الفترة في أسعار المستهلك لشريحتي الأسر غير المواطنة والأسر الجماعية فارتفعت 2.9% و2.6% على التوالي.

وساهمت منطقة أبوظبي بنسبة 41.3% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار على مستوى إمارة أبوظبي والذي بلغت نسبته 3.3% خلال عام 2018 . وتوقع التقرير أن يرتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2019 بزيادة مقدّرة نسبتها 0.7% تقريباً مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.