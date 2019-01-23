«إينوك» تكرّم الإنجازات النسائية عبر «جائزة المرأة في الطاقة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهدت النسخة الأولى من «جائزة المرأة في الطاقة» التي أطلقتها مجموعة «إينوك» تكريم الإنجازات الاستثنائية لثماني سيدات عاملات في قطاع الطاقة، وذلك في حدث هو الأول من نوعه على مستوى القطاع في دبي. وكانت «إينوك» أعلنت عن الجائزة، التي تقدّم مرة كل سنتين، في يوم المرأة الإماراتية في أغسطس 2017، واستقبلت العديد من الترشيحات القوية من 9 هيئات حكومية ضمن 3 فئات رئيسية. وسيتم تنظيم النسخة الثانية من «جائزة المرأة في الطاقة» في العام 2020.

وفازت المهندسة ندى جاسم من هيئة الطرق والمواصلات، ومريم المهيري من بلدية دبي، بجائزة «أفضل امرأة قيادية في قطاع الطاقة» ضمن فئة جوائز «الأعمال»، في حين فازت صالحة الديسي من هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل شخصية مهنية في قطاع الطاقة» ضمن فئة جوائز «المهنية»، وحصدت فاطمة المهيري من هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة أفضل مساهمة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع الطاقة «ضمن فئة الجوائز الاجتماعية».

وتضمنت القائمة أيضاً د. دينا خليفة من هيئة كهرباء ومياه دبي، ونيفين الكندي من مجموعة إينوك، اللتين حصدتا جائزة «أفضل خبيرة فنية في قطاع الطاقة»، إضافة إلى المهندسة نورا عبد الرحمن من كهرباء ومياه دبي، وشماء الفلاسي من مجموعة إينوك اللتين فازتا بجائزة «أفضل امرأة قيادية شابة في قطاع الطاقة».

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نحن ملتزمون برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى الوصول بالإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم ضمن مؤشر الفرق بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021، وذلك ما شجعنا على إطلاق الجائزة لتكون منصةً مهمة لتسليط الضوء على الإنجازات النسائية المتميزة في القطاع ودورهن الحيوي في دفع عجلة التنمية والتطوير في شتى المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة.