الإمارات الأولى عربياً على مؤشر بلومبرغ للابتكار

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

حلت الإمارات في المركز الأول عربياً على مؤشر بلومبرغ للدول المبتكرة لعام 2019، واحتلت الترتيب 46 عالمياً على القائمة التي تضم 60 دولة.

وتقيس بلومبرغ مدى القدرة الابتكارية للدول على أساس عوامل تشمل البحث والتطوير والقيمة المضافة من الصناعة التحويلية والإنتاجية وكثافة استخدام التقنية الحديثة وكفاءة نظام التعليم الأولى (من الابتدائي إلى الثانوي)، إضافة إلى مدى اتصال الباحثين ونشاط تسجيل براءات الاختراع.

واحتلت كوريا الجنوبية وألمانيا وفنلندا وسويسرا المراكز الأربعة الأولى على الترتيب، بينكما جاءت فيتنام والمكسيك وشيلي في ذيل القائمة.