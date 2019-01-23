«دانة غاز» تستثمر 5 مليارات دولار في مصر

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

تستثمر شركة دانة غاز 5 مليارات دولار في مصر في السنوات المقبلة، وفق ما ذكره باتريك المان وارد رئيس تنفيذي الشركة، في بيان أمس.

وكانت شركة دانة غاز استثمرت ملياري دولار في مصر منذ 2007، وتنوي حالياً رفع استثماراتها في مجال التنقيب عن النفط والغاز في مصر.

وبدأت الشركة الاستثمار في مصر عام 2007، وأصبحت خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في البلاد، حيث وصل إنتاجها في مصر خلال الربع الأول من عام 2018 إلى 36.800 برميل نفط مكافئ يومياً.

وتمتلك الشركة في مصر 14 رخصة تطوير، وثلاثة امتيازات للاستكشاف، ومرفقين لمعالجة الغاز، وتبلغ احتياطاتها المؤكدة والمحتملة (كما في نهاية السنة المالية 2017) نحو 117 مليون برميل نفط مكافئ.