«آفاق الإسلامية للتمويل» تفتتح فرعها الأول في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت «آفاق الإسلامية للتمويل» أمس فرعها الأول في مدينة أبوظبي، والذي يقع في شارع المرور قبل محطة الحافلات الرئيسيّة. حيث قام بتدشين الفرع عبد الجليل البلوكي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرو الإدارات وكذلك عدد من عملاء الشركة وحفل من المدعوين والإعلاميين والشركاء الاستراتيجيين.

وقال سيف الشحّي، عضو مجلس الإدارة المنتدب في «آفاق الإسلامية للتمويل»: «فرعنا الجديد في العاصمة أبوظبي هو استمرار للتوسّع المستمر في الشركة على مستوى الدولة مما يسهم في خدمة المتعاملين بشكل أيسر، ». وأكد أحمد الريامي مدير فرع أبوظبي إن «آفاق الإسلامية للتمويل» تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وإن افتتاح الفرع الجديد سيسرع من إجراءات الحصول على هذه المنتجات.