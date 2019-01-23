اتحاد المصارف يعلن عن خطط لمكافحة الاحتيال المالي في الشيكات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

عقد اتحاد مصارف الإمارات بالتنسيق مع لجنة تقنية المعلومات التابعة له، أمس في أبوظبي ورشة عمل مخصصة للبنوك الأعضاء لتسليط الضوء على نهج جديد ومبتكر في مكافحة الاحتيال المالي فيما يتعلق باستخدام الشيكات. وتمحورت ورشة العمل حول المقترحات المطروحة لتطوير عملية التحقق الحالية من الشيكات، وتحديدًا المنهجية التي يمكن تطبيقها للحد من الاحتيال ودعم توجهات البلاد في التحول نحو مجتمع لا نقدي.

وتعرّض عمليات التحقق من الشيكات المزورة حاليًا البنوك والشركات والعملاء إلى مخاطر مالية وقانونية وأخرى تتعلق بالسمعة. وقد أدت تقنيات الطباعة المتغيرة والمتقدمة إلى زيادة حالات الاحتيال، ولذلك يحرص البنوك أعضاء الاتحاد على تعزيز التعاون من أجل مكافحة هذا النوع من الاحتيال.

وخلال ورشة العمل، أشار متحدثون باسم اتحاد مصارف الإمارات بأنه من الآن وصاعدًا، ستسعى البنوك الأعضاء بشكل متزايد إلى استخدام رمز الاستجابة السريع (QR) لتحسين مستوى أمن الشيكات، وإدخال تقنية تشفير متطورة للحدّ من هذا الاحتيال. وسيشهد النهج الجديد تخصيص شيكات فردية برقم عشوائي يمكن قراءته إلكترونيًا أثناء عملية التحقق الآلي. وسيكون هذا الرقم فريدًا من نوعه بالنسبة للشيك المحدد، وسيضمن أن تكون فقط تلك الشيكات مشروعة من قبل البنوك.

وفي تعليقه على قرار المصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تبنّي هذه التقنية الجديدة المبتكرة، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس الاتحاد: «نحن ملتزمون بتعزيز أمن النظام المالي في دولة الإمارات، وما تم إعلانه اليوم إلا دليل إضافي على تعاوننا وبذل جهود أكبر للتصدي لقضية الاحتيال المالي في الشيكات».

ومن خلال التكنولوجيا التي تتيح لنا اكتشاف الخلل في الوقت الفعلي، فإننا على ثقة بقدرتنا على اكتشاف المزيد من الحلول المبتكرة وتخفيف تأثير الاحتيال على عملائنا. وعلاوة على ذلك، ستعمل هذه التغييرات على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف ووضع الأسس لمزيد من الابتكار الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي.

وخلال ورشة العمل، قدم كلٌّ من زبير أحمد، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في اتحاد مصارف الإمارات، والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في مصرف الإمارات الإسلامي، وباريد نيوجي، رئيس لجنة العمليات في اتحاد المصارف، ونائب الرئيس الأول لحوكمة العمليات ودعم الأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، وناميش شاه، رئيس الابتكار والتقنيات المالية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عروضاً توضيحية حول كيفية تنفيذ هذه الخطط ومدى تأثيرها على القطاع المصرفي بشكل عام.