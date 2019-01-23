«المالية» تنظم ورشة عن القانون «15» بشأن تحصيل الإيرادات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

نظمت وزارة المالية ورشة تعريفية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة للجهات الاتحادية في الدولة، بهدف تفعيله بالصورة الأمثل من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.

وعقدت ورشة العمل بحضور مدير إدارة الإيرادات العامة في وزارة المالية، وشارك بها مديرو الإدارات المالية، ومكاتب التدقيق الداخلي، والإدارات القانونية ومحاسبو الإيرادات في الجهات الاتحادية في الدولة.

وأكد سعيد راشد اليتيم على أهمية عقد هذه الورشة التعريفية، لرفع مستوى الوعي لدى الجهات الاتحادية حول المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2018 وآليات تحصيل الإيرادات والأموال العامة، عبر تسريع إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين وفقاً للأحكام التي حددها المرسوم بقانون، والذي أوجد آليات قانونية تسمح باتخاذ إجراءات تنفيذ مباشرة.