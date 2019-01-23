مجلس سيدات الأعمال ينظم الملتقى العربي للاستثمار اليوم في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

ينظم مجلس أعمال سيدات الإمارات اليوم الملتقى العربي الأول للاستثمار ومواطنة الشركات تحت عنوان «الشراكات الفعالة نحو نمو مستدام» بفندق جميرا أبراج الاتحاد بأبوظبي. ويهدف الملتقى إلى تحقيق استراتيجية مواطنة الشركات ونشر مفهومها. كما يشكل منصة تفاعلية حيوية لتوثيق الروابط وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمع الأعمال في الإمارات ونظيره في مصر بما يعزز ويخدم رؤيتي الإمارات 2021 - 2030 وخطة مصر 2030، ويدعم الشراكة بين مصر والإمارات، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به في تحقيق التعاون البناء.

ويناقش الملتقى مفهوم مواطنة الشركات وخطط التنمية المستدامة في الوطن العربي، ويلقي الضوء علي دور المرأة في تحقيق تنمية مستدامة ودور الاتحادات ومنظمات الأعمال كسفراء للتنمية بالوطن العربي.

ويجمع الملتقى ممثلي الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ومجلس سيدات أعمال الإمارات باتحاد الغرف الإماراتية والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرف التجارية المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابعة للأمم المتحدة والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار ومركز راشد لأصحاب الهمم، ويشارك به لفيف من سيدات ورجال أعمال وممثلي الحكومات والخبراء.

وأكدت فريدة عبد الله العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، على أن الملتقى يجسد التعاون بين مجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال مصر واتحاد الغرف التجارية الإسلامية، مشيرة إلى أن الملتقى يهدف لخلق منصة تعاون بين جميع الأطراف من أجل خلق مبادرات محفزة لشركات القطاع الخاص، وأن تكون مشجعة للحكومات من أجل وضع امتيازات وتسهيلات للشركات التي تتبنى مفهوم المسؤولية الاجتماعية.