بحث دور إدارة المرافق في دعم مشاريع التنمية متعددة الاستخدامات

المصدر: دبي- البيان

استعرضت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» ما يزخر به قطاع إدارة المرافق من فرص واعدة ومتنوعة لتلبية احتياجات المحفظة المتنامية من المشاريع التنموية متعددة الاستخدامات في مصر، وذلك خلال ملتقى تواصل عقد مؤخراً في القاهرة بحضور نخبة من الخبراء والرواد وصنّاع القرار في القطاعات المؤثرة على مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. وشكّل ملتقى التواصل، الذي أقيم في «فندق هيلتون هيلوبوليس القاهرة ــ مصر»، تتويجاً للمساعي السبّاقة التي تقودها الجمعية للارتقاء بتنافسية قطاع إدارة المرافق الإقليمي .

وقال علي السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»: شكّل ملتقى التواصل فرصة مثالية لتبادل الخبرات الناجحة في مجال إدماج حلول إدارة المرافق ضمن المشاريع التنموية متعددة الاستخدامات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط .