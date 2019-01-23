فرع غرفة أبوظبي بالعين ينظّم منصة للمبتكرين وروّاد الأعمال

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي - فرع مكتب العين، صباح أمس في القاعة الكبرى بمقر مبنى جامعة الإمارات، ملتقى «منصة المبتكرين وروّاد الأعمال»، وذلك ضمن إطار رؤية غرفة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، وبناء القدرات التنافسية ونشر ثقافة الابتكار على مستوى دولة الإمارات ولدى الطلبة والطالبات في مراحل التعليم العالي، وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد والمواهب، على تبني مفهوم الابتكار والإبداع، ليصبح أسلوباً عملياً لتحقيق التقدم والتطور في مجال الأعمال المختلفة.

كما يأتي تنظيم ملتقى منصة المبتكرين ورواد الأعمال تماشياً مع خطط واستراتيجية غرفة أبوظبي بالعمل على تحفيز الابتكار والإبداع لدى الشباب المواطن، والارتقاء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار خلاقة ومبتكرة ونوعية، تخدم المجتمع وتسهم في تكريس الابتكار والإبداع بوصفهما أسلوبَ حياة يومية للأفراد وممارسة فعلية في شتى ميادين ونواحي الحياة، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي أصبح الابتكار سبيله الوحيد للمضي نحو تحقيق اقتصاد متين وقوي ومستدام قائم على مبادئ الإبداع والمعرفة.

وشهد افتتاح ملتقى منصة المبتكرين ورواد الأعمال، أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأحمد العامري مدير إدارة فرع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بمدينة العين، والدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية العين، والشيخ سالم العامري، والدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات، وهلال الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، ومحمد الخييلي مدير مكتب غرفة أبوظبي فرع العين.

كما شهد الملتقى حضور ما يزيد على 1000 من الطلبة والطالبات من مختلف جامعات وكليات الدولة، وحضور جمع كبير من الزوار المهتمين بقطاع الأعمال والاستثمار من رجال أعمال وأصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص، فضلاً عن روّاد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشارك في المنصة نحو 92 مشروعاً مبتكراً تم عرضها من طلبة وطالبات الدولة، في حين شاركت بعض الجهات الحكومية مثل دائرة التنمية الاقتصادية وصندوق خليفة ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وذلك في إطار دعمهم لمبادئ ومفاهيم الابتكار وتشجيع المبتكرين وأصحاب الأفكار المبدعة والخلاقة لطرح مبادراتهم وتقديم كل ما يسهم في العمل على تطويرها وتبني تنفيذها.

وتهدف غرفة أبوظبي من تنظيم منصة المبتكرين ورواد الأعمال إلى إقامة ملتقى ومنصة تفاعلية وخلق حلقة وصل بين المشاريع الابتكارية والمبتكرين من الطلبة وبين المستثمرين من روّاد الأعمال وتنمية كوادر مؤهلة ومنافسة عالمياً، والإسهام في تحقيق مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

جلسات

شهد الملتقى جلسات نقاشية حول موضوعات الابتكار في الأعمال، في عدة مجالات، منها الطاقة والاستدامة، والعلوم الهندسية، والتكنولوجيا الرقمية، وعرض نقاشي حول تجارب النجاح في مجال ريادة الأعمال، ودعم المبتكرين، كما شهد الملتقى تبني عدد من المشاريع الابتكارية المقدمة من الطلبة والطالبات المشاركين في المنصة، حيث تم عقد اتفاق لتقديم الدعم لها وتنفيذها.