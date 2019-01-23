«سيلكت جروب» تبدأ تسليم مشروع «رقم 9» بمرسى دبي

المصدر: دبي- البيان

باشرت «سيلكت جروب» للاستثمار والتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، تسليم مشروع «رقم 9» السكني عند الواجهة البحرية في مرسى دبي. وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشروع 520 مليون درهم، وتبلغ مساحته 500 ألف قدم مربع بارتفاع 34 طابقاً ويضمّ 223 وحدة سكنية.

ويشكّل برج «رقم 9» السكني المشروع الثاني الذي قامت الشركة المطورة بتسليمه في عام 2018. وتمّ الانتهاء من البرج الأول ضمن المشروع الضخم للشركة تحت اسم «ذا ريزيدنسس مارينا جيت» (بوابة المارينا) في وقت سابق من العام، على أن يتم تسليم البرج الثاني خلال عام 2019.

وتضم حافظة مشاريع «سيلكت جروب» نحو 20 مليون قدم مربع من العقارات في مراحل مختلفة، والتي تبلغ قيمتها التطويرية الإجمالية أكثر من 17 مليار درهم.