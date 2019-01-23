1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.2 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة مليار درهم من خلال 41 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 98 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم، و75 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 100 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة المنارة، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة أم الشيف، ومبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة الثنية الأولى.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم، وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 8.4 ملايين درهم، والثالثة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري، ومبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 34 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم، والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 200 مليون درهم، و25 رهن فلل وشقق بقيمة 800 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 750 مليون درهم، ورهن في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 95 مليون درهم.