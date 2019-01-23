«تايغر العقارية»: تنفيذ عدد من المشاريع بدبي والشارقة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

قال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية إن الشركة واصلت تنفيذ وتشييد عدد من المشاريع العقارية في دبي والشارقة حيث انتهت من مشروع برج المنارة في دبي، وبرجي الرشيد 3 والرشيد 4 في الشارقة وتضم هذه المشاريع 1200 شقة.

وكشف عن أن الشركة بصدد إطلاق مزيد من المشاريع الجديدة الجاري ترخيصها خلال العام الجاري، في ظل الثقة بالقطاع العقاري بالدولة والعوائد الاستثمارية التي يحققها. وقال: نفذت شركة تايجر عدداً من المشاريع في دبي والشارقة حيث يجري تشييد عدد من المشاريع المخصصة للتملك ومنها مشروع الجوهرة السكني في دبي والذي يضم 550 شقة سكنية. وبلغت نسبة الانجاز به 65%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع «أو تو» في دبي 12% ويضم 390 شقة سكنية، بينما يجري تشييد مشروع «ذا سكوير» في دبي وبلغت نسبة الإنجاز 13%، بينما وصلت نسبة الانجاز في مشروع برج «سمايا للشقق الفندقية» إلى 80% ويضمم 220 شقة فندقية، ونسبة الإنجاز في مشروع «ريجينا» بدبي 3 % كونه في بداية مراحل البناء والتشييد.

وذكر الزعبي أن الشركة تنفذ عدداً من المشاريع السكنية المخصصة للإيجار في دبي ومنها برج سكني في منطقة الجداف يضم 210 شقق سكنية وبلغت نسبة الانجاز به 6%، وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع برج سكني في النهدة بدبي يضم 195 شقة سكنية 8%.