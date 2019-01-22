العلامة التجارية لمجموعة اتصالات الأعلى قيمة في المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

حصدت مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" اليوم لقب "محفظة العلامة التجارية الأعلى قيمة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) من قبل وكالة "براند فاينانس" العالمية، واعتبارها العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز الـ 10مليارات دولار.

وتضم " اتصالات" تحت مظلتها عدد من العلامات التجارية مثل (اتصالات مصـر، اتصالات أفغانستان، موبايلي في المملكة العربية السعودية، اتصالات المغرب، يوفون"Ufone"وPTCL في باكستان)، وشهدت المجموعة نمواً بقيمة العلامة التجارية بنسبة وصلت إلى 8% مقارنة مع العام الماضي، وعلاوةً على ذلك، حافظت "اتصالات" للعام الثاني على التوالي على موقعها الريادي كأقوى علامة تجارية خدمية في منطقة الشـرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات" قائلاً: "نفخر اليوم بهذا الإنجاز الهام باعتبار العلامة التجارية لمجموعة اتصالات الأعلى قيمة في منطقة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا، و كأول علامة تجارية تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز الـ 10 مليارات دولار، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير الجزيلين إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعمها المتواصل الذي حفّزنا على النجاح وتعزيز مكانة علامتنا التجارية حتى تبوأت "اتصالات" المركز الأول على مستوى المنطقة، مضيفاً أن هذا التفوق إنما يأتي نتيجة الجهود المتواصلة في تمكين المنظومة الرقمية، وتعزيز تواجدنا وتنافسيتنا في الأسواق عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة، فضلاً عن مبادرات نشـر العلامة التجارية على مستوى العالم وتحقيق التكامل بين شركات المجموعة بهدف تحسين التفاعل مع العملاء وتعزيز الولاء للعلامة التجارية".

وقد نمت قيمة العلامة التجارية لاتصالات بفضل استراتيجيتها المبتكرة في خدمة العملاء، علاوةً على قدرتها في التكيّف السـريع مع احتياجات الأسواق المتنامية في ظل التطورات الرقمية المتصاعدة، والدور القيادي التي تقوم به لإطلاق شبكة الجيل الخامس ودفع عجلة التحول الرقمي، وكذلك مبادراتها الناجحة في نشـر العلامة التجارية على مستوى العالم.

كما كانت اتصالات في طليعة ممكّني الابتكار الرقمي في دولة الإمارات، من خلال استراتيجيتها الطموحة المتمثلة بـ "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات"، حيث تعمل اليوم على عدة مبادرات رقمية سعياً لبناء منظومات رقمية متطورة في مجالات المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية.

ومع تواجد المجموعة في 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ووصول عدد المشتركين لأكثر من 140 مليون مشترك، تواصل "اتصالات" جهودها الحثيثة لتعزيز الولاء للعلامة التجارية، علاوةً على دورها الفاعل في تمكين القدرات الرقمية في معرض "إكسبو 2020 دبي" باعتبارها شريك الاتصالات الرسمي للمعرض، حيث تعمل "اتصالات" على تهيئة منطقة الحدث لتكون واحدة من أسرع وأذكى وأفضل المناطق المتصلة على وجه الأرض لإثراء تجربة 25 مليون زائر متوقَع، وذلك من خلال تمكين التقنيات المتطورة وخدمات الجيل الخامس على أرض الحدث.

كما تمكّنت "اتصالات" من تعزيز التواصل مع عملائها عبر الأسواق التي تعمل بها من خلال ربط شعار "اتصالات" مع أهم الأحداث الرياضية العالمية، ورعايتها لأندية كرة القدم، وقامت أيضاً بإطلاق أول منصة مشتركة على مستوى المجموعة تحت شعار "نحن معاً "بهدف إثراء قيم التواصل في قلوب عملائها في ظل هذا العالم المتصل.

ويذكر أن "براند فاينانس" أحد الشـركات الرائدة على مستوى العالم في مجال التقييم واستشارات الأعمال التجارية ذات العلامات التجارية المستقلة، وهي التي تصدر لائحة أفضل 500 علامة تجارية على مستوى العالم، ولائحة أفضل 300 علامة تجارية في قطاع الاتصالات.