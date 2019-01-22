«لويدز ليست»: ميناء خليفة يستهدف حصة أكبر من سوق الشحن في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

ذكرت صحيفة «لويدز ليست» البريطانية أن «ميناء خليفة» في أبوظبي يسعى وراء طموحات عريضة، ويسعى إلى الاستئثار بحصة أكبر من سوق الشحن في المنطقة والاضطلاع بدور أكبر في هذه السوق.

ونشرت الصحيفة، والتي تعد أقدم صحيفة في العالم، تقريراً مفصلاً أمس عن «ميناء خليفة»، وأوضح التقرير أن من أكثر القطاعات التي يسعى «ميناء خليفة» من خلالها إلى تحقيق طموحه قطاع مناولة الحاويات، وهو ما يتضح جلياً من الصفقات التي أبرمها «ميناء خليفة» مؤخراً، ومنها تدشين «محطة كوسكو أبوظبي» الشهر الماضي بالتعاون مع شركة «كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة» الصينية، واتفاقية الامتياز الاستراتيجية التي أبرمها في مايو الماضي مع شركة «إم إس سي» السويسرية لإنشاء مركز استراتيجي لمناولة الحاويات في الميناء.