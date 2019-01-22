«أرنست آند يونغ» استشارياً للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

عيّنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» شركة «أرنست آند يونغ» الاستشارية البريطانية كاستشاري لمشروع تنفيذ المرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، وفقاً لما نشرته أمس مجلة «ميد».

وكانت المجلة قد نشرت في يوليو الماضي نقلاً عن مصادر مطلعة أن «أرنست آند يونغ» تقدمت بأقل عطاء لعقد تقديم الخدمات الاستشارية للمشروع، بـ5.5 ملايين درهم «1.36 مليون دولار»، ما أهّلها للفوز بالعقد لاحقاً. وتتمثل المرحلة الخامسة من المشروع في تركيب لوح شمسي كهروضوئي، ومن الجدير بالذكر أن دبي تسعى إلى تحقيق هدف أن ترفع بحلول عام 2030 نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة التي تستهلكها إلى 25% على الأقل. وستحصل دبي على الجزء الأكبر من الطاقة المتجددة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».