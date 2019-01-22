تعاون بين «سمارت وورلد» و«هانيويل» لتعزيز كفاءة المباني الذكية في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقعت شركة «سمارت وورلد» لتكامل النظم الرئيسية، اتفاقية تعاون مع «هانيويل لتقنيات المباني»، للتعاون بين الجانبين في مجال تطوير مبانٍ رقميّة مستدامة وآمنة وفعالة في الدولة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين من الشركتين.

وتلعب المباني الذكية دوراً أساسياً في تطوير مدن ذكية أكثر كفاءة، حيث ستلتزم شركتا «هانيويل» و«سمارت وورلد» بدعم حكومة الإمارات لبلوغ أهداف المدن الذكية. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستتعاون كلتا الشركتين من أجل تعزيز المبادرات المشتركة التي من شأنها مساعدة مشغلي المباني ومديري المرافق والاستشاريين والمقاولين على إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة وأكثر أماناً وكفاءة.

ويمثل الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة لبناء مدن ذكية إحدى أهم الأولويات بالنسبة للحكومات على مستوى المنطقة، فبحسب التقرير الذي أصدرته مؤخراً شركة «كيه بي إم جي»، من المتوقع أن يتضاعف الإنفاق السنوي للمدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على التكنولوجيا المتقدّمة خلال الأعوام الأربعة القادمة. كما يرجّح التقرير ارتفاع إجمالي الإنفاق خلال هذه الفترة من 1.3 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار.

وقال عبدالقادر عبيد علي، الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت وورلد»: شراكتنا مع «هانيويل» تعزز قدرات مبانينا، وذلك من خلال تحويلها إلى أصول استراتيجية تعمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية. وسنلتزم بتقديم تجربة إيجابية لجميع سكان دولة الإمارات من خلال تطبيق أحدث الحلول التقنية المتقدمة، حيث نقدم خدمات رقمية ذكية ومتطوّرة تلبي كافة متطلبات المستهلكين اليوم. نتطلع من خلال هذه الشراكة المثمرة إلى تطوير الخدمات والمزايا التي توفرها المدن الذكية في الإمارات، وهو ما سيسهم بالتالي في تمكين الإمارات من تحقيق أهدافها الطموحة على صعيد المدن الذكيّة.

وتواصل «هانيويل» توسيع قاعدتها التكنولوجية وتوفير حلول متقدمة، بما يشمل نُظم إدارة المباني ونظام تكامل المباني والأنظمة الأمنية المتطورة، وأنظمة السلامة من الحرائق.

وقال فيمال كابور، الرئيس التنفيذي لشركة «هانيويل لتقنيات المباني»: يؤكد تعاوننا مع شركة «سمارت وورلد» التزامنا بتحقيق الأهداف الحكومية على صعيد تطوير مدن ذكية أكثر كفاءة. وتشكل المباني الذكية البنى التحتية الأساسية للمدن الذكية، وكلّنا ثقة بأن هذا التعاون الاستراتيجي سيدعم جهود الدولة في تطوير المدن الأذكى على مستوى المنطقة.