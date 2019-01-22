«غرفة دبي» تنظم منتدى أعمال أمريكا اللاتينية في بنما

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، إقامة النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2019 في العاصمة البنمية بنما. وتأتي الخطوة استجابةً لطلب الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا بهذا الخصوص، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي شهدته الدورات السابقة من المنتدى في دبي.

وتنظم الغرفة النسخة المقبلة يومي 9 و10 أبريل القادم، بالتعاون مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية وبالشراكة مع مصمم محتوى المنتدى «إيكونومست إيفنتس». ويهدف المنتدى الذي يقام للمرة الأولى في أمريكا اللاتينية، إلى تسليط الضوء على مجموعة واسعة وواعدة من الفرص التجارية التي توفرها أسواق منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي أمام الشركات في دبي والإمارات عموماً.

سلسلة نجاحات

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: تأتي دورة المنتدى هذا العام لتشكل حلقة جديدة في سلسلة النجاحات التي تحققت خلال النسختين السابقتين، وانعكست نتائجها في افتتاح مكتب جديد لنا العام الماضي في بنما، وفي تنامي التجارة البينية بين دبي والأسواق اللاتينية، حيث سيشكل تنظيم المنتدى في بنما بداية مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وفرصة إضافية لشركات دبي للاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية، بما يدعم استراتيجية التنوع الاقتصادي، ويعزز من تنافسية شركاتنا في الأسواق اللاتينية.

وأضاف: تكتسب النسخة المقبلة زخماً كبيراً يعود بالدرجة الأولى للنجاح الكبير خلال الدورات السابقة والمتمثل في تعزيز الروابط التجارية، وتقديم رؤى ومعطيات جديدة كلياً حول أحدث التوجهات والتحديات والفرص، فضلاً عن تسهيل التواصل والتلاقي بين مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص. فالمنتدى منصة ذات أهمية كبرى بالنسبة لصناع القرار في الحكومة وقطاعات المال والأعمال في المنطقتين كونه يتيح لهم استكشاف جوانب جديدة للتعاون، وتعزيز جهود التكامل والتنسيق بين دبي وبنما، المدينتين اللتين تتشاركان الطموحات ذاتها وتقومان بأدوار مهمة على مستوى محيطهما الجغرافي.

وتأتي نسخة هذا العام استمراراً لنجاحات فعاليات الدورة الثانية، التي أقيمت في دبي خلال فبراير 2018 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. كما تأتي في أعقاب افتتاح مكتب تمثيلي لغرفة دبي في بنما، والذي تم تأسيسه بهدف تعزيز حضور الغرفة في منطقة أمريكا اللاتينية.

فرص

وأفادت الغرفة - في بيان صحفي - أن أمريكا اللاتينية تمتلك العديد من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة بالنسبة للشركات في دبي ودولة الإمارات، وهي تعمل بشكل مستمر ومتواصل على دفع التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة قدماً نحو الأمام بهدف الاستفادة المثلى من هذه الإمكانيات. وشكلت النسخة الأولى من المنتدى الذي استضافته الغرفة عام 2016 بداية مشجعة للتعاون بين الجانبين، حيث تلاه قيام الغرفة بإرسال وفدين تجاريين إلى أمريكا اللاتينية في جولة شملت البرازيل، والأرجنتين، والبارغواي، والأوروغواي، وكولومبيا وكوستاريكا، وبنما.

وقال البيان: تزخر أسواق منطقة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي بالعديد من الفرص المهمة والإمكانيات الواعدة التي يمكن للشركات الإماراتية تحقيق مكاسب وعوائد كبيرة منها وخاصة في مجالات الزراعة، والسياحة، والتصنيع. وبالمقابل فإن دبي توفر لدول أمريكا اللاتينية المستوى المناسب من الخبرات المطلوبة لتلبية الاحتياجات، وتقديم الدعم لعملية النمو الاقتصادية الذي تحتاجه تلك المنطقة. ونعرب عن تفاؤلنا بقدرتنا على تحديد واستكشاف جوانب عديدة من التعاون الاقتصادي خلال النسخة الثالثة من المنتدى في بنما.

3 مكاتب

يعتبر المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي في بنما والذي افتتح العام الماضي، الثاني للغرفة في أمريكا اللاتينية، وذلك بعد افتتاح مكتب البرازيل عام 2017، مع وجود خطط لافتتاح مكتب جديد في الأرجنتين. وتندرج المكاتب الثلاثة ضمن خطة للغرفة لاستثمار 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) في الأسواق اللاتينية، وذلك بهدف زيادة الوعي حول الفرص التجارية والاستثمارية في أمريكا اللاتينية. وسيتم توزيع هذه المبالغ على خطة مدتها 10 سنوات قوامها التعرف إلى آليات مختلفة لتنويع علاقات التعاون التجاري لإمارة دبي مع أمريكا اللاتينية، وتوسيع نطاق عملها لتشمل مجالات وجوانب عدة.