«جميرا القصر» يستكمل تجديد غرفه

المصدر: دبي - البيان

أعلن «جميرا القصر»، الذي يقع في قلب مدينة جميرا، المنتجع العربي في دبي، استكمال عمليات التجديد التي شملت كل غرف وأجنحة الفندق. وعلى الرغم من التجديدات الشاملة حافظت الغرف على رونقها العربي، لكنها اكتسبت لمسة عصرية ساحرة.

وشملت عملية التجديد جميع غرف الفندق البالغ عددها 294 غرفة (بما في ذلك الشرفات)، ونفّذها خوان تشيو من «كيه سي إيه إنترناشيونال للتصميم الداخلي».

وعلاوة على تجديد الغرف الموزعة على 9 فئات تتراوح مساحتها من 55 إلى 115 متراً مربعاً، تم تجديد الجناح الملكي الذي يضم 3 غرف نوم والأجنحة الرئاسية التي تضم غرفتي نوم بالكامل، وشمل ذلك تغييرات على أماكن تناول الطعام في الجناح الملكي.