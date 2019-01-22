«أكسفورد للأعمال»: دبي الأكثر تنوعاً وجذباً للاستثمارات في المنطقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قالت مجموعة إكسفورد للأعمال إن دبي هي أكثر مدن الشرق الأوسط والمنطقة تنوعاً اقتصادياً، وأكثرها جذباً للاستثمارات، لعدة عوامل منها وجود مناخ جاذب للأعمال والشركات وبنية تحتية عالية المستوى، ما أدى إلى استقطاب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضافت المجموعة أن دبي أسهمت في عام 2017 بنسبة 37.2% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارات، ولا تزال تشكل عنصر جذب للمستثمرين الأجانب.

وأوضحت أن النمو الاقتصادي في دبي مدفوع برؤية القيادة في الإمارة، كما أن هناك عدداً من القطاعات تشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والتصنيع والخدمات المالية تسهم في الخطة الموضوعة، التي تهدف إلى تحقيق المرونة الاقتصادية والنمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت أن رفع الإنفاق الحكومي في جميع القطاعات، في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستقبال إكسبو 2020، وتعزيز ودعم مشاريع البنية التحتية، يشير إلى نمو اقتصادي قوي متوقع في السنوات المقبلة بعد 2020، لافتة إلى أن النمو الاقتصادي في دبي خلال 2018 سيتجاوز 3%، مع تقدمها في مسيرة تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.