6 تحالفات تتقدم بعروض لمشروعات في مطار آل مكتوم

المصدر: دبي - البيان

تلقّت شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية عروضاً من 6 تحالفات وشركات مقاولات عالمية لإنشاء المبنى الغربي وكونكورس 1 في مطار آل مكتوم الدولي، بتكلفة تبلغ 2.7 مليار دولار، حسب ما ذكرته مجلة ميد.

وشملت الشركات والتحالفات المتنافسة على المشروع التي تقدمت بعروضها أول من أمس، تحالفات «إليك وإيه إس جي سي»، و«المقاولون والعربية للبناء»، و«دي بي بي للمقاولات وتاف التركية»، و «ساليني أمبيرجيلو وتريستار»، و«شابورجي بالونجي وجولرماك».

ويشمل العقد إنشاء الأساسات والحوائط الأرضية والأعمدة وكل الإنشاءات اللازمة للمبنى الغربي وكونكورس 1.