دبي تفتتح 5 مشاريع كبرى في 2019

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

تفتتح دبي خلال العام الجاري 5 مشاريع كبرى، تمثل نصف المشاريع الكبرى التي سيتم افتتاحها في منطقة الخليج لهذا العام، وفق ما ذكرته مجلة «كونستراكشن ويك أونلاين» .

وتشمل أكبر تلك المشاريع دبي أرينا، وهو أكبر استاد مغلق مكيف، وتوسعات سكن ومنتجعات رويال أتلانتيس على جزيرة نخلة جميرا، بتكلفة 5.14 مليارات درهم

ويمثل خور دبي السكني ( دبي كريك) ثالث أكبر تلك المشاريع، ويتكون من ستة أبراج، والمشروع التالي في القائمة هو مسجد مركز دبي المالي العالمي، ويقع في إطار مشروع جيت أفينيو الذي يتكلف مليار دولار.

وأخيراً مشروع جي بي آر 1 الواقع على إحدى قطع أراضي مساكن جميرا بيتش ويتكلف مليار درهم.

وتشمل بقية المشاريع العشرة الكبرى فوكس سينما في الرياض وفندق جبل عمر في مكة، ومطار البحرين الدولي ومترو الرياض. ويقع المشروع العاشر والأخير في الشارقة، حيث يتم إنشاء مقر شركة بيئة المتخصصة في إعادة تدوير النفايات، والمشروع من تصميم زها حديد.