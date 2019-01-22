«الأراضي» تكرم الوسطاء العقاريين المتميزين

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حفل تكريم للوسطاء العقاريين العاملين في دبي، حسب عدد من الفئات المختارة، التي استحقت التقدير على أدائها المتميز خلال العام الماضي. وشهد الحفل تكريم 26 وسيطاً ومكتباً عقارياً منهم 8 وسطاء عقاريين و18 مكتباً للوساطة العقارية، إضافة إلى تكريم الشركاء الاستراتيجيين وهم معهد دبي العقاري، وشركة الإمارات للحلول العقارية.

حضر الحفل سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث، فضلاً عن المديرين التنفيذيين لقطاعات الدائرة ومديري إداراتها وممثلي مكاتب الوساطة العقارية، التي نالت التكريم.

وقال مروان بن غليطة: إن الوسطاء العقاريين يلعبون دوراً مهماً للترويج للقطاع العقاري في دبي، داخل الإمارة وخارجها، كما أنهم يسهمون في استقطاب المستثمرين عن طريق إبراز السمات المتميزة، التي يتمتع بها هذا القطاع. ونحرص من جهتنا على ضمان حقوق هؤلاء اللاعبين الرئيسيين من خلال الضوابط والتشريعات التي قمنا بإصدارها، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى حسن التنظيم والشفافية بين كافة الأطراف ذات الصلة.

وقال علي آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري: عملت أراضي دبي على إيجاد الحلول لكل التحديات التي يمكن أن تعترض عمل الوسطاء، وقمنا بإطلاق التطبيق الذكي «وسطاء دبي» الذي يساعد الباحثين عن فرص الاستثمار العقاري في دبي، للتوصل إلى الشريك الأمثل من قائمة الوسطاء الذين يزخر بهم السوق. وفي هذه المناسبة، يطيب لنا الإعراب عن شكرنا وتقديرنا لكل الوسطاء الذين نالوا التكريم هذا العام، تقديراً لالتزامهم بخططنا واستراتيجياتنا والتوجيهات والضوابط المحددة، بما يساعد على ترسيخ مكانة دبي على قائمة أفضل الوجهات العالمية للاستثمار والإقامة والعمل.

ونوّه بأهمية دور الوسطاء، ما يجعل منهم شركاء أساسيين لدائرة الأراضي والأملاك، مؤكداً أن حفل التكريم السنوي الذي يقام لتكريم المبدعين منهم، يسهم في إذكاء روح المنافسة بينهم، وحفزهم على تطوير آليات العمل لتقديم خدمات متميزة، ترتقي بالتطورات المتلاحقة، التي يشهدها الأفق العقاري المتنامي في الإمارة.