«دبي للطيران المدني» تنال شهادة آيزو 22301 ــ 2012 لاستمرارية الأعمال

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حازت هيئة دبي للطيران المدني شهادة آيزو 22301 ــ 2012، التي تُعنى بنظام إدارة استمرارية الأعمال، وذلك عن خدمات الهيئة بعد أن اجتازت فحوصات مطابقة المواصفات بنجاح.

وتسلّم محمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، شهادة الاعتماد من قبل شركة لويدز ريجستر إي إم إي أيه بحضور المديرين التنفيذيين وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة.

ويستند نظام استمرارية الأعمال إلى مجموعة من معايير الأنظمة العالمية التي تقوم على توفير الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لضمان استمرار العمليات والخدمات التي تقدمها الهيئة وتحديد الاحتياجات الخاصة بها، بما يرتقي بالكفاءة التشغيلية للعمل المؤسسي ويحد من المخاطر.

وقال محمد أهلي: يأتي إنجاز الهيئة تماشياً مع توجهها في تطبيق أفضل الممارسات وتطبيق أعلى المعايير العالمية للارتقاء نحو التميز الحكومي في المجالات كافة، حيث نسعى من خلال حصولنا على هذا الاعتماد إلى تحقيق التميز المؤسسي والتطوير المستمر. وأشاد بفريق العمل في الهيئة على جهودهم ونجاحهم سعياً نحو تحقيق التميز.