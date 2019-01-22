70 مليون درهم وفورات حققها موظفو الإمارات العالمية للألمنيوم في عام

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أمس، تحقيق وفورات في التكلفة بقيمة 70 مليون درهم في العام 2018 وذلك من خلال تطبيق الآراء والمشاريع المقترحة من برنامج «اقتراحات الموظفين» للتحسين المستمر، وهي أعلى نسبة توفير تحققها الشركة منذ إطلاق البرنامج في العام 1981.

وقال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نؤمن في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بقدرات وآراء موظفينا في تحسين الكفاءة وتطوير العمليات، حيث إن الأفراد الأقرب إلى سير العمل هم الأمثل في تحديد فرص تحسين الكفاءة ووضع أفضل الحلول لتخطي التحديات التي تواجههم كل يوم. ويعد هذا البرنامج فرصة للموظفين لإثبات قدراتهم الفنية والمهنية ولتعزيز مبدأ الابتكار والتطوير المستمر في طور العمل.

اقتراحات

ونجحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تحقيق الوفورات من خلال تقديم 38037 اقتراحاً قدمها موظفو الشركة في برنامج «اقتراحات الموظفين» للتحسين المستمر، التي بموجبها يقدّم الموظفون اقتراحاتهم بشأن التحسينات المحتملة في مجال عملهم وتنفيذ المعتمد منها، إضافة إلى ذلك نفذت الشركة 201 مشروع من مشاريع التحسين التي نجم عنها تحقيق الباقي من وفورات التكلفة، وقد سُجلت هذه المشاريع من خلال برنامج «تميّز»، وهو برنامج تعاونيّ متعدد الوظائف تم إطلاقه في عام 2016 للموظفين المضطلعين بمهام إشرافية وغير إشرافية وسيلةً لحلّ المشكلات وإدخال التحسينات في الشركة.

تميز

وتشارك الإمارات العالمية للألمنيوم نسبةً من الوفر في التكلفة الناجمة عن برنامج «اقتراحات الموظفين» وبرنامج «تميّز» مع الكوادر التي قدمت هذه الاقتراحات وأسهمت في تنفيذها. ومنذ عام 1999 تلقّت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يقارب نصف مليون اقتراح للتحسينات الفنية والتقنية، حيثُ نُفذ منها نحو ربع مليون اقتراح (254.551) نجمَ عنها وفرٌ بواقع 345 مليون درهم. كما تدأب الشركة على تكريم إنجازات موظفيها أيضاً داخل الشركة في كل شهر وفي الفعاليات السنوية.

6 مشاريعوكانت ستة مشاريع من مشاريع برنامج «تميّز» قد فازت في عام 2018 بجوائز تكريم في النسخة العاشرة من مسابقة التحسين العالمي والابتكار المستمر في مختلف الفئات.

وإضافة إلى برامج الشركة الهادفة إلى إِشراك جميع الموظفين في التحسين المستمر، تمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم فريقاً متخصصاً بالتطوير التكنولوجي يركز على الابتكار من أجل تحسين تكنولوجيا العمليات الأساسية للشركة. وعلى مدى أكثر من 25 عاماً، ركزت الشركة على تطوير تقنياتها الخاصة لصهر الألمنيوم، كما استخدمت تقنيتها الخاصة في جميع مشاريعها التوسعية منذ التسعينيات، وأتمت الشركة مشروعاً كبيراً لإعادة تحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة اعتماداً على أحدث تقنياتها، التي تعد من بين أكثر التقنيات كفاءةً في صناعة الألمنيوم على المستوى العالمي.