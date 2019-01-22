«الاقتصاد» تبحث آفاق الشراكة مع أستراليا

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، سبل تطوير آفاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا، وذلك أثناء لقائه نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سيمون بيرمنجهام وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي.

حضر اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، آرثر سبيرو السفير الأسترالي لدى الدولة، وإيان هاليداي القنصل العام الأسترالي، فيما شارك من الوزارة عبد الله الحمادي مدير إدارة السياحة وهند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار.

بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وأبرز القطاعات ذات الأولوية، كما ركز الجانبان على مناقشة الفرص والتحديات التي يطرحها قطاع التجارة الإلكترونية، مع تبادل وجهات النظر بشأن الحوار القائم داخل منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد والمقترحات والتصورات، التي قدمها عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة لوضع أحكام أساسية، قد يتم تطويرها مستقبلاً إلى اتفاقية دولية لتنظيم التجارة الإلكترونية.

إكسبو

واستعرض الجانب الأسترالي التحضيرات الجارية بشأن تنظيم الجناح الأسترالي بمعرض إكسبو2020 مع التأكيد على حرصهم على تحقيق مشاركة متميزة، تخدم توجهاتهم في تعزيز الاستثمارات الأسترالية بالمنطقة وفتح أسواق جديدة للمستثمرين الأستراليين، فضلاً عن دخول عدد من الشركات الأسترالية في مرحلة التحضير لإكسبو 2020، من خلال حصولها على عقود ذات صلة بأعمال الخدمات والإنشاءات وغيرها.

كما تمت مناقشة التنسيقات الجارية بشأن انعقاد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها خلال العام الجاري.

وأكد عبد الله آل صالح أهمية العلاقات التي تربط الإمارات وأستراليا والتي تترجمها معدلات النمو الملموسة لحجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، فضلاً عن تنوع أوجه التعاون الاقتصادي، الذي يشمل عدداً من القطاعات الحيوية من أبرزها الزراعة والمنتجات الغذائية والقطاع المالي والسياحة والطيران المدني والخدمات وغيرها.

وسجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 3.3 مليارات دولار نهاية 2017 محققاً نمواً يتجاوز 16% عن العام الأسبق. وأعرب عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقدم والنمو لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري خاصة في ظل الجهود المتبادلة لتيسير عملية النفاذ إلى الأسواق وتعزيز تبادل الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية بات أحد القطاعات الرئيسة التي تفرض نفسها على مسارات التجارة العالمية.