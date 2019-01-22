3.2 % انخفاض أسعار المنتجات الغذائية في الربع الثالث 2018

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

سجلت بعض الصناعات انخفاضاً في أسعارها خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع المناظر من عام 2017، حيث انخفضت أسعار كل من المنتجات الغذائية بنسبة 3.22% وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 2.71% والورق ومنتجات الورق بنسبة 1.55% ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 0.83% والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية بنسبة 0.37%، وذلك وفقاً لإحصاءات صادرة عن دبي للإحصاء.

وقد حافظت أسعار المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها والمنسوجات والملابس على استقرارها للربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع المناظر من عام 2017.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية للربع الثالث من 2018 انخفاضاً مقداره 0.21% مقارنة بالربع الثاني السابق، بينما سجل ارتفاعاً مقداره 8.72% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2017، ويرجع هذا لانخفاض أسعار الفلزّات القاعدية بنسبة 8.18% التي أسهمت بدفع الرقم العام للمنتج الصناعي نحو الانخفاض بمقدار 1.10 نقطة.

ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي انخفضت أسعار المشروبات بنسبة 1.38% والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 1.19% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 1.14% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 1.11% والمنتجات الغذائية بنسبة 0.83% وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.54% والورق ومنتجات الورق بنسبة 0.51% ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث بنسبة 0.23% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 0.18%.