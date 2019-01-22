اتحاد الغرف يعزز دور القطاع الخاص في التنمية

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

ترأس محمد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، رئيس غرفة أبوظبي، اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الـ 98، والذي استضافته غرفة أبوظبي، بحضور نائب رئيس اتحاد الغرف عبد الله العويس، والأمين العام لاتحاد الغرف، حميد بن سالم، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية بالدولة، حيث ناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تقييم

وقال رئيس اتحاد الغرف، في افتتاح الاجتماع، إن المرحلتين الراهنة والمستقبلية، تستوجب منا المبادرة إلى تقييم مسيرة اتحادنا، التي‮ ‬انطلقت في‮ ‬مطلع عام 1976، ‬وذلك للوقوف على ما حققناه من أهداف،‮ ‬وتعزيز دور الاتحاد، انسجاماً مع الآمال المعقودة على‮ ‬الغرف الأعضاء والقطاع الخاص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال إن الاجتماع فرصة طيبة، نتناول فيها الرؤى والأفكار والمقترحات والمشاريع التي‮ ‬لا تقف فقط عندما‮ ‬يتصل برغبتنا في‮ ‬تعزيز دور اتحادنا، وتعزيز آليات عمل أمانته العامة في‮ ‬الفترة المقبلة،‮ ‬وإنما تمتد لتشمل كل ما‮ ‬يخدم التطور الذي‮ ‬ننشده في عالم المال والأعمال. ‮موضحاً أن القوانين التي صدرت بالسنوات الخمس الأخيرة، والمتعلقة بالشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتحكيم التجاري والاستثمار الأجنبي، فضلاً عن حزم التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية، التي أقرت بالأشهر القليلة الماضية، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في أداء الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال، وفي جذبها المزيد من الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، ووضعه ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية.

موازنة

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف، أن الاجتماع ناقش مشروع الموازنة التقديرية لعام 2019، والخطة السنوية لاتحاد الغرف والحسابات الختامية. كما اطلع المجلس على تقرير حول آلية عمل مجالس الأعمال المشتركة، التي تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف، والبالغ عددها 33 مجلساً، والمقترحات المتعلقة بتأسيس عدد من مجالس الأعمال الجديدة خلال عام 2019 مع كينيا، أستراليا، المكسيك، المغرب، جورجيا، سريلانكا، البرازيل، كوستاريكا، فرنسا، موريتانيا.

وناقش المجلس مذكرة بشأن عضوية اتحاد الغرف في مجالس إدارات الغرف العربية والأجنبية المنضوية تحت مظلة اتحاد الغرف العربية، والبالغ عددها 18 غرفة.