بلحيف النعيمي: تعزيز التعاون مع «المنظمة البحرية الدولية»

المصدر: Ⅶ لندن - وام

أشاد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بتميز العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة وتطورها، خاصة في المجالات الاقتصادية، كما أكد خلال لقائه كيتاك ليم، أمين عام «المنظمة البحرية الدولية» بحضور سليمان المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة والوفد المرافق، أهمية التعاون مع المنظمة في كل المشروعات البحرية العملاقة التي يتم تنفيذها، وتعزيز سبل التواصل بين الجانبين لما لها من دور كبير في تنمية وتطوير قطاع النقل البحري.

وجرى خلال اللقاء استعراض الدور المحوري للمنظمة في مجال النقل البحري وأجندة اجتماعها المقبل، واستراتيجيتها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن وإسهام الدولة مالياً في إعداد الدراسة الرابعة للغازات الدفيئة من السفن، وكذلك المشاركة في اللجنة التوجيهية للدراسة ومقترح الدولة بشأن إصلاحات مجلس المنظمة التي سيتم استعراضها في الدورة المقبلة للمجلس وتسليم وثيقة الانضمام للمرفق السادس من اتفاقية ماربول المعني بمنع تلوث الهواء من السفن، كما تم التطرق لبرنامج سفير النوايا الحسنة البحري لدى المنظمة البحرية الدولية وإعادة ترشح الدولة في انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة ب للفترة 2020 - 2021 استضافة الإمارات للحدث المصاحب لليوم البحري العالمي عام 2023.

وكان الدكتور النعيمي وصل إلى لندن في وقت سابق يرافقه وفد من وزارة تطوير البنية التحتية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة ووزارة الطاقة والصناعة ودائرة النقل وشركة موان أبوظبي وميناء الفجيرة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

تطوير

أشاد أمين عام منظمة البحرية الدولية بما شهده من حرص الجانب الإماراتي على تطوير قطاع النقل البحري، وتطبيق المعايير الدولية للسلامة البحرية، وبناء قدرات وكوادر بشرية وفنية جديدة مواكبة للتطور المستمر في قطاع النقل البحري عن طريق التعاون بين المنظمة والجهات الإماراتية العاملة في هذا المجال، التي منها هيئة الإمارات للتصنيف.