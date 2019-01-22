اقتصادية رأس الخيمة تطلق برنامجاً إذاعياً للتواصل مع الجمهور

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت اقتصادية رأس الخيمة إطلاق أول برنامج إذاعي اقتصادي، ضمن استراتيجيتها الجديدة لتنويع وسائل التواصل مع متعامليها والمجتمع، ووقعت الدائرة مؤخراً اتفاقية تعاون مع إذاعة رأس الخيمة، لتقديم برنامج إذاعي أسبوعي لاستعراض أهم القرارات والمشاريع والمبادرات والمواضيع المتعلقة بدور الدائرة في تنظيم وتطوير ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة خلال 2019.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن النقبي مدير عام اقتصادية رأس الخيمة أن البرنامج يهدف إلى تحقيق مزيد من التوعية في المجتمع بكل فئاته خاصة المستثمرين وأصحاب الأعمال بآخر المستجدات والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا المجال، ما يعزز الشفافية والثقة بين الدائرة ومتعامليها، لافتاً إلى أن البرنامج سيباشر أولى حلقاته مطلع فبراير مع ضيوف متميزين وحلقات متميزة.

وأشار إلى أن البرنامج قناة إعلامية وخدمية جديدة تضاف إلى القنوات المباشرة والإلكترونية التي توفرها الدائرة للتواصل المباشر مع متعامليها، مؤكداً أن البرنامج مخصص لاستقبال آراء واستفسارات وشكاوى المستمعين على الهواء مباشرة، حول خدمات الدائرة، بهدف الرد عليها والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، وصولاً إلى أكبر قدر ممكن من المتعاملين، والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم وشكاواهم. وسيذاع البرنامج كل أربعاء من الساعة 11 صباحاً وحتى 12 ظهراً.