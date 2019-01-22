«اقتصادية أبوظبي» تطلق «نافذة المستهلك الرقمية»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إطلاق نافذة المستهلك الرقمية بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية وذلك بهدف تفعيل دور القطاع الخاص من خلال استحداث منصة الكترونية موحدة ومشتركة لمتابعة ومعالجة شكاوى المستهلك خلال فترة زمنية قصيرة بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين على مستوى إمارة أبوظبي.

تسريع

وقال محمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إن مبادرة نافذة المستهلك الرقمية تهدف إلى تسريع عملية معالجة شكاوى المستهلك وضمان حفظ حقوق المستهلكين وفق إجراء موحد بين الدائرة والقطاع الخاص يتم من خلاله متابعة حالة الشكوى من خلال النافذة الالكترونية. وأوضح أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في إشراك القطاع الخاص بإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين من خلال منحه صلاحية العمل على حل الشكاوى مع المستهلك وإغلاقها عبر النظام بحيث يكمن دور الدائرة في مراقبة حالة الشكوى والتأكد من رضا المستهلك.

آلية تنفيذ

وأفاد أن الدائرة وضعت آلية لتنفيذ مبادرة نافذة المستهلك الرقمية تبدأ من خلال استلام الشكوى عبر قنوات استقبال الشكاوى الرسمية وهي البريد الالكتروني contact@tamm.abudhabi أو الرقم المجاني 800555 ليتم بعدها تحويل الشكاوى إلى القطاع الخاص المعني ليقوم بمعالجتها وحلها مع المستهلك بمراقبة ومتابعة الدائرة عبر النظام الالكتروني المشترك.

وأضاف محمد منيف أنه كمرحلة أولى تم تنفيذ الربط الالكتروني مع عدد من منافذ البيع الكبرى في إمارة أبوظبي وذلك بناء على حجم الشكاوى، سرعة استجابة المنشأة،، جاهزية المنشأة ونوع الشكاوى المستلمة.

شكاوى

وتلقت إدارة الحماية التجارية بالدائرة خلال الربع الثالث من العام الماضي حوالي 1479 شكوى من المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية موزعة على 1194 شكوى في أبوظبي و9 في الظفرة و276 في العين مقابل 731 شكوى خلال نفس الربع من العام 2017 بزيادة نسبتها 102 %.