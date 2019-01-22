60 % من العاملين في الإمارات يعتمدون على مكافأة نهاية الخدمة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أفادت دراسة حديثة، بأن 60 % من العاملين في الإمارات، يعتمدون كلياً على مكافأة نهاية الخدمة للتقاعد.

وأكد 84 % من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه صندوق أولد إنترناشيونال التحوطي، وشركة كيلتر تشيفوت، أنهم سوف يحصلون على مكافأة نهاية خدمة، عندما يتركون العمل في شركاتهم. وسوف تتجاوز قيمة مكافأة نهاية الخدمة لنسبة 62% من العاملين 20 ألف درهم.

وقال 20 % من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يخططون للتقاعد في بلادهم الأصلية، رغم أن الشركة التي أجرت الاستطلاع، تعتقد أن هذا العدد سوف يتناقص بعد قرارات الإمارات بمنح إقامات تصل إلى 5 سنوات، للمتقاعدين فوق 55 عاماً. وأفاد 18 %، أنهم يأملون في التقاعد في الإمارات، مقابل 15 % في استطلاع عام 2017. غير أن 8-10 % من المشاركين، قالوا إنهم سوف يستمرون في العمل عقب التقاعد، من أجل أسباب اجتماعية (45 %) أو مالية (35 %). وقال 81 % من المشاركين في الاستطلاع، إنهم سوف يؤسسون أعمالاً خاصة بهم بعد التقاعد.