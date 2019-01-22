54 طائرة محفظة «دبي لصناعات الطيران»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تواصل «دبي لصناعات الطيران المحدودة» تحقيق تقدم كبير في بناء محفظة طائراتها المدارة، ففي العام 2018 أبرمت الشركة صفقات تمّ بموجبها إضافة 19 طائرة إلى محفظتها التي تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار، ليرتفع أسطول الطائرات المدارة للشركة إلى 54 طائرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيروز تارابور: «لقد استمعت الشركة إلى مجتمع المستثمرين للتعرف إلى احتياجاتهم الفعلية فيما يخص إدارة الطائرات.

وأعرب المستثمرون عن أنهم يريدون منصة فعّالة وقادرة على العمل بشكل مستمر في السوق، وتوفر معايير خدمية قوية مع إمكانية الوصول المباشر إلى مهارات متخصصة ضمن المنصة، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل في الوقت المناسب فيما يتعلق بطائراتهم».