411 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 411 مليون درهم، حيث تم تسجيل 134 مبايعة بقيمة 157 مليوناً، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 59 مليوناً و123 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 98 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة المرقبات. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعة بقيمة 3 ملايين.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم. وسجلت الرهونات 254 مليوناً منها 31 رهن أراض بقيمة 228 مليوناً، و27 رهن فلل وشقق بقيمة 26 مليوناً، وجاءت أهم الرهونات بمنطقة أم رمول بقيمة 40 مليوناً ورهن بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 38 مليوناً.