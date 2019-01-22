«استثمر في الشارقة» يروّج للإمارة في قمة غجرات في الهند

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، في أعمال الدورة التاسعة من قمة غجرات العالمية، التي تختتم فعالياتها اليوم في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية غجرات شمال الهند، وضمت القمة نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات، إضافة إلى مديرين، ومسؤولين، وممثلي الجهات الخاصة والحكومية في الهند، فضلاً عن خبراء ومتخصصين اقتصاديين.

وتأتي مشاركة «استثمر في الشارقة» في هذه القمة تنفيذاً لاستراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة الاقتصادية على خارطة الاستثمارات العالمية، حيث ينفذ المكتب سلسلة من الزيارات التي تهدف إلى مواكبة واقع الاستثمار الأجنبي العالمي، والاطلاع على توجهات الاقتصاد في مختلف الدول التي يشملها البرنامج القمة، بما يخدم تعزيز الشراكات بينه وبين المستثمرين في المراكز الاقتصادية العالمية المختلفة.

واستعرض محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة»، أمام مجتمع الأعمال الهندي، خلال مشاركته في الندوة الخاصة عن فرص الاستثمار في الإمارات، عدداً من القطاعات الاقتصادية والحيوية، التي تتيح فرصاً استثمارية واعدة بالإمارة، خصوصاً في قطاعات السياحة والترفيه، النقل والإمداد، والرعاية الصحية، والبيئة، والتعليم، والصناعات الخفيفة، إضافة إلى أهم المشاريع التنموية التي تعمل عليها الشارقة حاليا.

وبيّن أن بيئة الأعمال المستقرة في إمارة الشارقة استقطبت أكثر من 24 ألف شركة هندية تعمل ضمن نشاطات متنوعة في المناطق الحرة وداخل الإمارة، إضافة إلى أن الإمارة تلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، وكونها إحدى القوى المحركة لقطاع الاستثمارات الهندية الخارجية في منطقة الخليج، التي تصل قيمتها إلى 137 مليار دولار .

ولفت إلى أن المشاركة في الحدث تعد أولى الزيارات الخارجية خلال 2019.