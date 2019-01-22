60 % حجوزات معرض «إيكرس 2019»

المصدر: Ⅶ الشارقة ــ البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وصول نسبة الحجوزات للمشاركة في معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2019»، الذي يستضيفه مركز اكسبو الشارقة خلال الفترة 19-21 مارس المقبل، إلى أكثر من 60% من جانب الشركات المحلية والأجنبية.

وأوضحت غرفة الشارقة أن العديد من الشركات التي بادرت بشكل مُبكر إلى حجز مساحة في المعرض سبق أن أكدت مشاركتها من العام الماضي في هذا الحدث، الذي تُنظمه الغرفة للعام السادس على التوالي بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة العاملة تحت مظلة الغرفة.

وقال محمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، إن الغرفة تتطلع إلى الارتقاء بسمعة «ايكرس» كمنصة للتعريف والترويج للمشاريع العقارية الرائدة التي تشهدها الشارقة، مؤكداً أن القطاع العقاري في الإمارة رائد ومستقر بفضل التوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة والسياسات الاقتصادية المتوازنة التي عززت دينامكية هذا القطاع وأثره الإيجابي على القطاعات الأخرى.

وأكد حرص الغرفة على دعم معرض «ايكرس» في دورته السادسة، معرباً عن شكر الغرفة للجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الحدث، ومنوهاً بدور مجموعة عمل قطاع العقارات ومساهمتها البارزة في إنجاح المعرض الذي يُعتبر أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تحتضنها إمارة الشارقة.

من جانبه، قال سعيد السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، إن المعرض الذي يُقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، يُعتبر أحد أهم الأحداث العقارية للتعرف على آخر المستجدات وأحدث المشاريع في القطاع العقاري على مستوى الإمارة والدولة ومنطقتي الخليج والشرق الأوسط.

ونوّه بأن دورة «ايكرس»هذا العام تأتي في وقت يتوقع فيه خبراء ومطورون عقاريون أن تواصل البيئة الاستثمارية في الإمارات تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها، وخاصة في ضوء القرارات التحفيزية التي أقرتها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وآخرها قرار الإقامات والتأشيرات طويلة الأمد مقابل التملّك العقاري، والتي بثت التفاؤل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها العقارات.

نمو الطلب

وحثت غرفة الشارقة الشركات والمستثمرين إلى المشاركة في «ايكرس 2019» للاستفادة من نمو الطلب على القطاع العقاري في الدولة خلال العام الجاري، في ضوء التوقعات الإيجابية بأن يحقق الاقتصاد الإماراتي الكلي نمواً بمعدل يصل إلى 3.7% عام 2019 مقارنة بعام 2018 الذي شهد نمواً بنسبة 2.9% وفق تقارير صندوق النقد الدولي، وهو ما يُرجّح أن تنعكس أثاره بشكل مباشر على القطاع العقاري وتسهم في تعزيز حيوية القطاع ونشاطه.

ويستهدف «ايكرس» شركات التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء والإنشاء، والوكلاء والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري، وكذلك شركات التأمين والاستشارات القانونية وخدمات إدارة العقارات وملاك العقارات وشركات الخدمات الهندسية وشركات إدارة المشاريع.

نجاح

نجح «ايكرس» سريعاً خلال الأعوام الخمسة الماضية في التحوّل إلى حدث بارز في مجال الترويج للإمكانيات والخيارات الضخمة التي تتوافر في السوق العقاري الإماراتي، من خلال استقطابه في كل عام نخبة من أهم المطورين العقاريين وملاك العقارات والاستشاريين ليعقدوا شراكات تحقق لهم النفع وتطوير الأعمال في السوق المحلي.