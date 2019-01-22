30.8 مليون برميل متوسط إنتاج «أوبك» يومياً في 2019

المصدر: أبوظبي - وام

توقّعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تراجع متوسط إنتاج الأعضاء إلى 30.83 مليون برميل يومياً خلال العام 2019 مقارنة مع 31.86 مليون برميل في العام 2018. وكانت المنظمة توصلت إلى اتفاق في ديسمبر الماضي مع كبار المنتجين المستقلين يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، منها 800 ألف برميل سيلتزم بها أعضاء «أوبك» والبقية سيتحملها غير الأعضاء.

وانعكس الاتفاق على أسعار النفط في السوق العالمي، فقد ارتفع سعر سلة نفوط «أوبك» بنسبة 12.8% بالغاً مستوى 56.94 دولاراً للبرميل خلال شهر ديسمبر 2018 مقارنة مع نوفمبر من العام ذاته.

وعلى صعيد نشاط «أوبك» خلال العام 2019 فإن قراءة الأرقام الصادرة عن المنظمة تظهر سيطرة التذبذب على مستوى الإنتاج، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج اليومي إلى 30.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام يرتفع إلى 31.05 مليون برميل في الربع الثاني من العام ذاته.

ومن المنتظر حسب توقعات المنظمة أن يرتفع متوسط الإنتاج اليومي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 31.27 مليون برميل قبل أن يعاود انخفاضه مجدداً إلى 30.28 مليون برميل خلال الربع الأخير من العام.

واستناداً إلى هذه المعطيات فإن متوسط إنتاج «أوبك» خلال العام 2019 سيصل إلى 30.83 مليون برميل يومياً.

ورغم الانخفاض المتوقع في إنتاج المنظمة فإن الطلب العالمي على هذه السلعة الاستراتيجية سيرتفع إلى أكثر من 100 مليون برميل نفط يومياً خلال العام 2019 مقارنة مع 98.78 يومياً في 2018، علماً بأن الجزء الأكبر من الطلب العالمي من النفط تتكفل بتوفيره الدولة المنتجة من خارج «أوبك» التي من المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 69.25 مليون برميل يومياً.