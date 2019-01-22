«إرثي للحرف المعاصرة» يعزز مفاهيم الاستدامة والابتكار لدى الشباب والأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، في «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019»، ورشاً للأطفال والشباب مزجت ما بين التصاميم المستوحاة من التراث الإماراتي، ومفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة، من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها والصديقة للبيئة.

وجاءت مشاركة مجلس إرثي عبر برنامجه المخصص للأطفال والشباب «حرفتي»، خلال جناح خاص ضمن «المهرجان في مدينة مصدر»، إحدى الفعاليات المصاحبة للأسبوع، الذي اختتم مؤقتاً. وقدّم برنامج «حرفتي» التابع للمجلس، الذي يستهدف فئة الأطفال والشباب، ورش عمل وأنشطة فنيّة متعددة باستخدام المواد الصديقة للبيئة، والمعاد تدويرها.

استهدفت الورش الأطفال من 7-14 عاماً، والشباب من 15-18 عاماً، حيث تعرفوا إلى كيفية صنع العديد من المنتجات اليوميّة باستخدام الأقمشة المعاد تدويرها، إلى جانب كيفية توظيف المواد المستهلكة في صنع تصاميم مستدامة وصديقة للبيئة.

وجاء تنظيم الورش في إطار حرص المجلس على الحفاظ على الحِرف التقليدية وضمان استمراريتها عبر تمكين الأجيال الجديدة من تعلّم أصولها وأدواتها وتشجيعهم على إثراء هذا الموروث.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «نتبنّى في مجلس إرثي للحرف المعاصرة نهجاً استراتيجياً يرتكز على الابتكار في الحرف واستدامة التراث عبر نقل خبرات الأجيال السابقة إلى الأجيال الجديدة، وتماشياً مع هذا النهج تأتي مشاركتنا في (المهرجان في مدينة مصدر)، حيث قدمنا ورشاً فنيّة مخصصة للأطفال والشباب، مزجت التصاميم المستوحاة من التراث الإماراتي مع مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة».