60 % من موظفي التجزئة نساء وحصتهن في الإدارة العليا لاتتجاوز 10 %

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تشير التقديرات إلى أنه رغم تزايد أعداد النساء العاملات في مجال المبيعات، بل أحياناً يتجاوز أعداد نظرائهن من الرجال، فإن قطاع التجزئة ما زال يشهد غياباً لمشاركة المرأة في الإدارات العليا للشركات.

وقال غاري ثاتشر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لقمة التجزئة، الفعالية الجديدة التي تنطلق في دبي الشهر المقبل: «أشار تقرير صدر بعنوان «النساء في قطاع التجزئة» إلى أن نحو 60% من موظفي قطاع التجزئة إناث، فيما تشكل نسبة النساء في عمليات الشراء ما يقرب من 85%. مع ذلك، 10% من النساء فقط يوجدن في الإدارات العليا للشركات العاملة في القطاع، وهذه النقطة تطرح تساؤلاً: هل يتوقع تجار التجزئة أن تنمو أعمالهم بالرغم من عدم التفهم الواضح لمتطلبات عملائهم؟».

ومن المقرر مناقشة هذا السؤال في جلسة نقاشية مباشرة تستضيفها قمة التجزئة التي تقام في فندق أتلانتس نخلة دبي يومي 13 و14 فبراير بمشاركة أكثر من 60 خبيراً في الصناعة وبحضور 600 تاجر ورائد أعمال من مختلف أنحاء العالم.

وفي واحدة من الجلسات النقاشية الرئيسية التي ستقام بعنوان «التنوع بين الجنسين في التجزئة: كسر السقف الزجاجي»، تشارك عليا خان، العضو في المجلس الإسلامي للتصميم والأزياء، خشبة المسرح مع جوليا هاميلتون، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم العملاء والريادة التجارية لشركة كوكا كولا، وسوزي وكابي، مؤسسة سوزي بيوتي.

وقال ثاتشر: أحد أهم أهدافنا من إطلاق هذه الفعالية هو خلق مجتمع متنوع لقطاع التجزئة يهدف لتعزيز الحوار الداعم للتنوع بين الجنسين والترويج لممارسات الأعمال المرنة ورعاية المواهب النسائية. وتقام قمة التجزئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي وميدان ون، وستدعم هذا الموضوع بفعالية مسائية تجمع قادة الصناعة الداعمين لتفوق المرأة في قطاع التجزئة.

وفي عرض آخر لتفوق المرأة في التجزئة، تقوم رائدتا الأعمال هدى قطان وشقيقتها منى، مؤسستا علامة هدى بيوتي، بالمشاركة في جلسة أخرى بعنوان «التواصل الاجتماعي: اترك أثراً.. لا ضجيجاً». وتنضم الأختان قطان إلى ماسيمو بيمبيني، الرئيس التنفيذي لدار الأزيار الفرنسية بالماين، للحديث عن الكيفية التي يمكن من خلال خلق الأثر على الإنترنت وإسعاد العملاء.

وقال ثاتشر: ستسلط هذه الفقرة الضوء على بعض المعلومات المثيرة حول الطرق المستخدمة من قبل العلامات الرائدة للاستفادة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي. المستهلكون هذه الأيام أكثر تحفظاً عن السابق، وفي حال لم يتفاعلوا ويستمتعوا فلن يكون هناك أي تواصل وسوف تخسر الشركات اهتمام العملاء وبالنهاية تخسر أعمالها. وجاء إطلاق قمة التجزئة استجابة للتأثير المتعاظم للتكنولوجيا الرقمية والتغيّر في توقعات المستهلكين، وهما العنصران المؤثران بقوة في القطاع.

مشاركون

من أبرز المتحدثين المشاركين في قمة التجزئة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، والسير ريتشارد برانسون، رئيس مجموعة فيرجن. وتضم قائمة المشاركين أيضاً: جوليا غولدن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التسويق العالمي في «مجموعة ليغو». وتعد غولدن الملهمة في خلق تجارب لعب ليغو التي تثقف وتمتع الكثير من الأطفال حول العالم من خلال قنوات المحتوى والتواصل والعالم الرقمي.