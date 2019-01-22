«ويمو» تحصل على تمويل أولي من مستثمرين إقليميين

المصدر: دبي - البيان

حصلت منصة «ويمو» وهي منصة رقمية متطورة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية الديناميكية لشركات التوصيل، على تمويل أولي من عدد من المستثمرين الإقليميين بقيادة «دي آي أيه» في دبي، ويقدر بنصف مليون دولار.

وأكدت المنصة أن هذه المبالغ سيتم استخدامها في توسيع استثماراتها التكنولوجية، والتركيز بشكل أكبر على أتمتة عملياتها اللوجستية وتقديم تجربة عملاء مميزة، حيث تستهدف في هذه المرحلة التوسع في أسواق الشرق الأوسط الغنية بمثل هذه النوعية من الخدمات، التي تشهد نمواً كبيراً في خدمات التوصيل.

وتأسست المنصة العام الماضي، وقامت بـ 3 ملايين عملية تسليم عبر منصتها للعديد من المؤسسات البارزة في السوق الإماراتية والسعودية. وتوفر المنصة آلية عمل متطورة لإدارة العمليات اللوجستية للمؤسسات.