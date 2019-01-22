سوق السفر العربي 2019 يطلق فعالية يوم المستهلك 27 أبريل

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت شركة ريد ترافيل إكزيبشنز المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2019، إطلاق فعالية يوم المستهلك «هوليداي شوبر» الأولى من نوعها، والتي تأتي ضمن إطار تركيز الشركة على الأحداث والفعاليات الجديدة.

يأتي ذلك فيما كشفت دراسة أجرتها «فيزا» لحلول الدفع الرقمية أن المقيمين في الإمارات هم من بين الأكثر إنفاقاً عندما يسافرون إلى الخارج، بمتوسط إنفاق يبلغ نحو 2,722 دولاراً أي ما يعادل 10,000 درهم خلال آخر رحلة دولية لهم.

وأظهر بحث أجرته «فيزا» حول الإنفاق على الرحلات المستقبلية بما في ذلك مرحلة الحجوزات والإنفاق في الوجهة التي اختارها المسافرون، أن المقيمين في السعودية جاؤوا في المرتبة الأولى بمعدل إنفاق 4,800 دولار (17,600 درهم) على رحلتهم القادمة. وأتت الكويت ضمن الدول التي تصدر مسافروها الإنفاق على رحلاتهم بمتوسط بلغ 3,474 دولاراً (12,760 درهماً)، في حين يخطط المسافرون من الإمارات لإنفاق 3,430 دولاراً (12,600 درهم) وهو ما يفوق المتوسط العالمي للإنفاق الذي يصل إلى 2,443 دولاراً (8,975 درهماً).

وسيقام الحدث السبت 27 أبريل قبل انطلاق معرض سوق السفر العربي بيوم واحد، وستقدم فيه أكثر من 30 شركة عارضة من وجهات إقليمية عالمية مختلفة في قطاع السياحة والضيافة مجموعة واسعة من الخصومات والصفقات المغرية لتذاكر السفر والإقامة في الفنادق ومنافذ الأطعمة والمشروبات وخدمات تأجير السيارات ومدن الملاهي والأنشطة الترفيهية والمناطق السياحية المحلية حصرياً للزوار الذين سيتواجدون في هذا اليوم.

ووفقاً لبحث نشرته «كوليرز إنترناشونال»، فإن المسافرين في وقتنا الحالي لا يفضلون الذهاب إلى الوجهات المكتظة والأماكن المزدحمة، وعوضاً عن ذلك يحبذون استكشاف الوجهات الجديدة غير المألوفة والتي تقدم لهم تجارب فريدة من نوعها تتناسب مع شغفهم ورغباتهم.

ومن الملاحظ أن غالبية المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون الذهاب خلال فصل الصيف إلى وجهات أكثر برودة. وتتصدر الدول الأوروبية بالإضافة إلى دول مثل جورجيا وصربيا وأذربيجان وتايلاند الوجهات المفضلة لسكان دولة الإمارات. ورغم أننا نشهد توجهاً نحو الصفقات الكبيرة، إلا أنه من غير المرجح أن يساوم المسافرون الخليجيون على جودة العروض أو الأنشطة التي تلبي احتياجات الأطفال والكبار معاً.

وسيقدم «هوليداي شوبر» مجموعة من الخصومات والصفقات في الإمارات ومنطقة الخليج على عدد من الفنادق والأنشطة الترفيهية والثقافية والمنتجعات الصحية ومراكز التسوق في دبي وأبوظبي والمناطق الشمالية، فضلاً عن عُمان والسعودية.

موعد

سيقام «هوليداي شوبر» من الساعة 12 ظهراً حتى 8 مساء في القاعة رقم 1 بمركز دبي التجاري العالمي يوم 27 أبريل 2019، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 50 درهماً للشخص مع دخول مجاني للأطفال ممن هم دون سن 12 عاماً.