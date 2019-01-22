سياحة أبوظبي تختتم مشاركة ناجحة بمعرض ومؤتمر جنوب آسيا في الهند

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي مشاركة ناجحة في الدورة السادسة والعشرين من معرض ومؤتمر جنوب آسيا للسفر والسياحة «ساتي»، الذي أقيم مؤخرا في نيودلهي، ويُعتبر أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع السياحة في منطقة جنوب آسيا. ضم وفد أبوظبي 11 من الشركاء ومعالم الجذب ومنشآت الضيافة ومنظمي الجولات السياحية والجهات الحكومية بما في ذلك «الاتحاد للطيران»، وتجارب ياس وسوفيتيل وروتانا وشيراتون أبوظبي وجميرا وراديسون بلو ولاما تورز والمغامرات العربية ومتحف اللوفر أبوظبي ومكتب أبوظبي للمؤتمرات.

وشكل الحدث منصة مثالية لترسيخ موقع أبوظبي وجهة متميزة للزوار الهنود من خلال تعزيز الوعي بأفضل المعالم السياحية والترفيهية والثقافية في الإمارة. وعقد وفد أبوظبي ما يقارب 500 اجتماع مع أقطاب قطاع السياحة ووكلاء برامج العطلات الخارجية في الهند لمناقشة سبل التعاون المشترك لتنشيط حركة السياحة الهندية إلى أبوظبي.

وأعرب مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات بدائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي عن ارتياحه لنتائج المشاركة الناجحة والتي ساهمت في تأكيد ريادة أبوظبي بين وجهات السياحة والعطلات الخارجية المفضلة في الهند وجنوب آسيا.