«الكتبي للاستشارات» تكشف عن «معايير إدارة العائدات السياحية»

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت «الكتبي للاستشارات» مؤخراً عن «معايير إدارة العائدات السياحية»، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى مساعدة رواد القطاع السياحي وخبراء صناعة السياحة على تطوير وتنفيذ استراتيجيات نوعية وتمكينهم من تحقيق إيرادات أكبر من العائدات السياحية، والتي تخّولهم من منافسة كبرى الأسواق السياحية. وتعدّ هذه المعايير من أهم الحلول في مجال تعزيز العائدات السياحية والتي تعتبر جزءاً مهماً من هويتها التجارية في أكثر من 172 دولة حول العالم.

وقال عوض الكتبي، الرئيس التنفيذي للشركة: تكمن أهميّة «معايير إدارة العائدات السياحية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كونها تطرح الكثير من الحلول والخيارات التي يمكن تبنيها من قبل مختلف المؤسسات السياحية الإقليمية والدولية وشركائنا من المنطقة والعالم لتعزيز الإيرادات والتنافسية بينهم.