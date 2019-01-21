حمدان بن محمد: ملتزمون بالمشاركة في صناعة مستقبل أفضل للإنسان

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملتزمة بالمشاركة بشكل فاعل في الجهود العالمية لصناعة مستقبل أفضل للإنسان.

ويترأس سموه وفد الإمارات المشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تبدأ في منتجع دافوس بسويسرا غداً الثلاثاء وتستمر أربعة أيام. ويشهد المنتدى مشاركة إماراتية فاعلة في 10 جلسات رئيسة، تتناول أهم التحديات العالمية في مجالات الاقتصاد والعلوم المتقدمة والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيئة وريادة الأعمال.

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حمدان بن محمد: الإمارات ملتزمة بالمشاركة الفاعلة في جهود صناعة مستقبل أفضل للإنسان