القطاع الخاص الإماراتي يبحث فرص الاستثمار في سوريا

المصدر: أبوظبي - وام

نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري، لبحث إمكانية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم السوريين، وبحث أهم الفرص المتاحة.

وركز الملتقى على التعريف بالقطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، وأهم الفرص المتاحة في القطاع الخاص السـوري للمستثمرين الإماراتيين، ومنها التـــجارة والصناعة والبــنية التحـتية والزراعة والسياحة والخـــدمات اللوجستية والطاقة البديلة، التي قدمها رؤساء ومديرو الغرف السورية ورجال الأعمال الــسوريون الذين تحدثوا عن قطاعات الاستثمار الواعدة والخصبة، في ستة قطاعات رئيسية.

مؤكدين تطلعهم لتأسيس الشراكات التجارية بين القطاع الخاص الإماراتي والسوري، ونقلها إلى مستويات وآفاق واسعة، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في قطاعات ومجالات تجارية واستثمارية حيوية.

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